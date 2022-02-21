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Макрон созывает Совет обороны по ситуации между РФ и Украиной

Макрон созывает Совет обороны по ситуации между РФ и Украиной

Эммануэль Макрон

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня созвал Совет по обороне и национальной безопасности для изучения ситуации в отношениях между Украиной и Россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

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“Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник в 19:00 созвал Совет по обороне и национальной безопасности для изучения ситуации в отношениях между Украиной и Россией”, — говориться в сообщении.

Дополнение

Президент РФ Владимир Путин во время телефонных разговоров сообщил президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону и Федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу, что в ближайшее время признает “Л/ДНР”.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Говорили об Украине и возможном признании Россией “Л/ДНР”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Украина
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