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19980

Признание Путиным "Л/ДНР": Зеленский провел переговоры с Байденом и начинает заседание СНБО

Признание Путиным "Л/ДНР": Зеленский провел переговоры с Байденом и начинает заседание СНБО

Владимир Зеленский

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом - обсудил события последних часов, передает УНН.

Цитата

"Обсудил события последних часов с президентом США Джо Байденом. Начинаем заседание СНБО. Также запланирован разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном", - написал Зеленский в Twitter.

Ранее

Президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

Добавим

Главари боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать “независимость” так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

Также главари боевиков Пушилин и Пасечник просят включить пункт “о взаимодействии в оборонной сфере в договор о сотрудничестве с Россией”.

Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые “Л/ДНР”.

Во вторник, 15 февраля, его в Госдуме РФ поддержали.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНР” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин “принял к сведению” обращение Госдумы РФ о признании так называемых “ДНР” и “ЛНР”. В то же время оно “не коррелирует с Минскими соглашениями”.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский
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