Признание Путиным "Л/ДНР": Зеленский провел переговоры с Байденом и начинает заседание СНБО
Владимир Зеленский
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом - обсудил события последних часов, передает УНН.
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"Обсудил события последних часов с президентом США Джо Байденом. Начинаем заседание СНБО. Также запланирован разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном", - написал Зеленский в Twitter.
Ранее
Президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".
Добавим
Главари боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать “независимость” так называемых “ДНР” и “ЛНР”.
Также главари боевиков Пушилин и Пасечник просят включить пункт “о взаимодействии в оборонной сфере в договор о сотрудничестве с Россией”.
Контекст
В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые “Л/ДНР”.
Во вторник, 15 февраля, его в Госдуме РФ поддержали.
Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНР” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей.
Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин “принял к сведению” обращение Госдумы РФ о признании так называемых “ДНР” и “ЛНР”. В то же время оно “не коррелирует с Минскими соглашениями”.