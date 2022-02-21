Офис Генпрокурора зарегистрировал производство из-за призывов к изменению границ Украины на Совбезе РФ

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Офис Генерального прокурора зарегистрировал производство из-за публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины на заседании Совбеза РФ. Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, передает УНН.

Венедиктова отметила, что 15 февраля 2022 года депутаты Госдумы РФ обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость “ЛНВ” и “ДНР” — другими словами, украинских территорий.

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“21.02.2022 состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Владимира Путина, во время которого его члены открыто поддержали такую идею. Наши действия: регистрация уголовного производства по ч. 2 ст. 110 УК Украины — публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти”, — написала Венедиктова.

Она добавила, что украинские прокуроры займутся этим делом “по полной программе”.

“Ездить на шопинг членам этого закрытого клуба “станет тяжело — обещаем”, — отметила Венедиктова.

Напомним

Президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных “ЛНВ” и “ДНР”.



Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые “Л/ДНР”.

Во вторник, 15 февраля, его в Госдуме РФ поддержали.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНВ” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей.