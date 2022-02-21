Геращенко: планом “А” было и остаётся вторжение в Украину. Счёт пошёл на месяцы
Антон Геращенко
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Основным планом президента РФ было и остаётся вторжение в Украину, об этом свидетельствует и его сегодняшняя речь. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщает УНН.
Цитата
“То что 99 % выступления Путина было посвящено Украине это не прикрытый намёк на то, что я Вас украинцев в покое не оставлю!
Все озвученные сегодня Путиным решения про признание своих сепаратистских анклавов ЛДНР были разработаны и продуманы годы назад.
Это был план „Б“.
План „А“ был и остаётся — это прямое вторжение в Украину”, — считает Геращенко.
Он задается вопросом — Что делать?
Необходимо немедленно сплотиться.
“Или мы сплотимся, построим сильное, эффективное, не продажное государство по примеру Израиля, Южной Кореи, Финляндии, или Украина будет разорвана на части.
В конце концов нам нужно навести в нашем государстве элементарный порядок!
Счёт пошёл на месяцы”, — считает политик.
Контекст
Владимир Путин, по итогам Совета безопасности РФ, обратился к российскому народу. Среди прочего, он заявил, что Украина была создана большевистской Россией и пообещал “декоммунизацию”.
После обращения он подписал указы о признании так называемых Л/ДНР, а также договора о сотрудничестве и взаимопомощи.