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Геращенко: планом “А” было и остаётся вторжение в Украину. Счёт пошёл на месяцы

Геращенко: планом “А” было и остаётся вторжение в Украину. Счёт пошёл на месяцы

Антон Геращенко

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Основным планом президента РФ было и остаётся вторжение в Украину, об этом свидетельствует и его сегодняшняя речь. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщает УНН.

Цитата

“То что 99 % выступления Путина было посвящено Украине это не прикрытый намёк на то, что я Вас украинцев в покое не оставлю!

Все озвученные сегодня Путиным решения про признание своих сепаратистских анклавов ЛДНР были разработаны и продуманы годы назад.

Это был план „Б“.

План „А“ был и остаётся — это прямое вторжение в Украину”, — считает Геращенко.

Он задается вопросом — Что делать?
Необходимо немедленно сплотиться.

“Или мы сплотимся, построим сильное, эффективное, не продажное государство по примеру Израиля, Южной Кореи, Финляндии, или Украина будет разорвана на части.

В конце концов нам нужно навести в нашем государстве элементарный порядок!

Счёт пошёл на месяцы”, — считает политик.

Контекст

Владимир Путин, по итогам Совета безопасности РФ, обратился к российскому народу. Среди прочего, он заявил, что Украина была создана большевистской Россией и пообещал “декоммунизацию”.

После обращения он подписал указы о признании так называемых Л/ДНР, а также договора о сотрудничестве и взаимопомощи.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Антон Геращенко
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