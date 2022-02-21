В ближайшее время ожидается обращение Зеленского к украинцам - Данилов

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В ближайшее время ожидается выступление Президента Украины Владимира Зеленского с обращением к украинцам. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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“В ближайшее время ждем выступление Президента нашей страны — Владимира Зеленского”, — сказал Данилов.

На вопрос, какова официальная реакция Киева на решение президента РФ Владимира Путина, Данилов ответил: “Официальная реакция Киева на решение Путина — дождитесь выступления Президента”.

Детали

Он напомнил, что заседание СНБО еще открыто.

“В любой момент мы собираемся для принятия тех или иных решений, которые крайне необходимы будут для нашего государства. Сейчас происходит отработка большого количества документов в соответствии с нашим законодательством", - рассказал Данилов.

Добавим

Ранее в СМИ сообщали, что Зеленский выступит с видеообращением сегодня, 21 февраля.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Зеленский провел переговоры с Байденом и начал заседание СНБО.

Президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных “ЛНР” и “ДНР”.