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Как можно быстрее готовим обращение: Зеленский поговорил с Джонсоном, на очереди - еще два важных разговора

Как можно быстрее готовим обращение: Зеленский поговорил с Джонсоном, на очереди - еще два важных разговора

Владимир Зеленский

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО провел разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, на очереди - еще два важных разговора, передает УНН.

Цитата

"После заседания СНБО обсудил текущую ситуацию с Борисом Джонсоном. Сейчас как можно быстрее готовим обращение, а потом запланированы разговоры с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом", - написал Зеленский.

Добавим

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом - обсудил события последних часов.

Напомним

Президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

Как сообщал УНН, главари боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать “независимость” так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

Также главари боевиков Пушилин и Пасечник просят включить пункт “о взаимодействии в оборонной сфере в договор о сотрудничестве с Россией”.

Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые “Л/ДНР”.

Во вторник, 15 февраля, его в Госдуме РФ поддержали.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНР” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин “принял к сведению” обращение Госдумы РФ о признании так называемых “ДНР” и “ЛНР”. В то же время оно “не коррелирует с Минскими соглашениями”.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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