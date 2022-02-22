Новости: Политика
22 февраля 2022, 03:22 • Юрий Свиридюк • 4050
Зеленский обратился к украинцам: Великий народ Великой страны!
КИЕВ. 22 февраля. УНН.Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в срочном ночном обращении из-за событий на востоке Украины. Об этом сообщает УНН.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в срочном ночном обращении из-за событий на востоке Украины из-за нарушения международного права и признания России Л/ДНР.
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Источник: УНН
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