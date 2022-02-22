Зеленский обратился к украинцам: Великий народ Великой страны!

КИЕВ. 22 февраля. УНН.Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в срочном ночном обращении из-за событий на востоке Украины. Об этом сообщает УНН.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в срочном ночном обращении из-за событий на востоке Украины из-за нарушения международного права и признания России Л/ДНР.