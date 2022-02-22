Границы Украины остаются неизменными – Президент

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Глава государства Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам подчеркнул, что границы Украины остаются неизменными, сообщает УНН.

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"У нас и нашего государства нет времени на длинные лекции по истории. Поэтому не буду говорить о прошлом. Скажу о реалиях и будущем: за мной Украина в ее международно признанных границах, и они останутся такими несмотря ни на что, несмотря на любые заявления и действия РФ",-сказал Зеленский.

Он поблагодарил украинцев за мудрость и рассудительность.

Контекст

Владимир Путин, по итогам Совета Безопасности РФ, обратился к русскому народу. Среди прочего, он заявил, что Украина была создана большевистской Россией и пообещал "декоммунизацию".

После обращения он подписал указы о признании так называемых "Л/ДНР", а также Договора о сотрудничестве и взаимопомощи. В указе о признании независимости квазреспублик также шла речь об оказании военной помощи со стороны РФ.