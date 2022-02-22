Президент: Украина имеет право на самооборону

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В соответствии с Уставом ООН Украина имеет право на самооборону. Об этом в своем обращении к украинцам заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

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“В соответствии со статьей 51 Устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону. Мы хорошо различаем провокации и наступления войск агрессора”, - подчеркнул Зеленский.

Он уверен в поддержке иностранных партнеров и на украинскую армии и силы территориальной обороны.

“За нами правда, и правду мы никогда не будем скрывать от вас. Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков, вы будете обо всем этом знать”, - добавил глава государства.

Контекст

Владимир Путин, по итогам Совета Безопасности РФ, обратился к русскому народу. Среди прочего, он заявил, что Украина была создана большевистской Россией и пообещал "декоммунизацию".

После обращения он подписал указы о признании так называемых "Л/ДНР", а также Договора о сотрудничестве и взаимопомощи. В указе о признании независимости квазреспублик также шла речь об оказании военной помощи со стороны РФ.