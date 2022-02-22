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Глава МИД сообщил, что сейчас партнеры Украины согласовывают параметры и последовательность санкций против России

Глава МИД сообщил, что сейчас партнеры Украины согласовывают параметры и последовательность санкций против России

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил на своей странице в Twitter, что сейчас партнеры Украины согласовывают параметры и последовательность санкций против России. Об этом информирует УНН.

Детали

Рядом публикаций на своей странице в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщает о переговорах Украины с западными партнёрами. Главная тема - жесткие санкции против России.

Цитата

"Сейчас мировые столицы не спят, независимо от часового пояса. Согласовываются параметры и последовательность применения санкций. Украина подчеркивает: от реакции мира зависят дальнейшие действия РФ. Россия должна убедиться, что когда мир говорит о санкциях, он действительно готов их применить", - говорится в одном из сообщений.

Напомним

Глава государства Владимир Зеленский в обращении к украинцам подчеркнул, что границы Украины остаются неизменными.

Источник: УНН
Теги: МИД
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