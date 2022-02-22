Глава государства очертил дальнейшие шаги на политико-дипломатическом пути

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В своем обращении к украинцам Президент Украины Владимир Зеленский очертил дальнейшие шаги в сложившейся ситуации, сообщает УНН.

Цитата

“Что будет происходить дальше? Мы хотим мира и мы последовательны в своих действиях. Сегодня МИД Украины направил государствам-членам Совета Безопасности ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации.

Я инициировал созыв заседания Совета Безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ.

Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации.

Инициирован экстренный созыв саммита "нормандской четверки"”, - заявил глава государства.

Зеленский добавил, что от наших партнеров Украина ожидает четких и действенных шагов поддержки.

“Очень важно увидеть сейчас - кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами.

Мы преданы политико-дипломатическому урегулированию и не поддаемся на провокации”, - подчеркнул Зеленский.

Контекст

Владимир Путин, по итогам Совета Безопасности РФ, обратился к русскому народу. Среди прочего, он заявил, что Украина была создана большевистской Россией и пообещал "декоммунизацию".

После обращения он подписал указы о признании так называемых "Л/ДНР", а также Договора о сотрудничестве и взаимопомощи. В указе о признании независимости квазреспублик также шла речь об оказании военной помощи со стороны РФ.