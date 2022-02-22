Турция осудила действия России по признанию независимости Л/ДНР

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Турция осудила действия России из-за признания так называемой "независимости" Л/ДНР и призвала уважать международное право. Об этом сообщает МИД Турции, пишет УНН.

Детали

Решение Российской Федерации о признании так называемых Донецкой и Луганской республик является нарушением Минских договоренностей, а также нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы считаем это решение России неприемлемым и отвергаем его", - говорится в сообщении.

"По этому случаю мы делаем акцент на своей приверженности сохранению политического единства и территориальной целостности Украины, и призываем все стороны использовать здравый смысл и уважение к международному праву".

Напомним

В ОБСЕ осудили решение России признать отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины независимыми и призвали отменили это решение.