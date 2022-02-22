Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,48 0,1418  EUR: 32,29 0,0927 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"єБабуся" и "єДідусь": в Минцифре рассматривают установку государственных приложений на смартфоны
"єБабуся" и "єДідусь": в Минцифре рассматривают установку государственных приложений на смартфоны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3000

Турция осудила действия России по признанию независимости Л/ДНР

Турция осудила действия России по признанию независимости Л/ДНР

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Турция осудила действия России из-за признания так называемой "независимости" Л/ДНР и призвала уважать международное право. Об этом сообщает МИД Турции, пишет УНН.

Детали

Решение Российской Федерации о признании так называемых Донецкой и Луганской республик является нарушением Минских договоренностей, а также нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы считаем это решение России неприемлемым и отвергаем его", - говорится в сообщении.

"По этому случаю мы делаем акцент на своей приверженности сохранению политического единства и территориальной целостности Украины, и призываем все стороны использовать здравый смысл и уважение к международному праву".

Напомним

В ОБСЕ осудили решение России признать отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины независимыми и призвали отменили это решение.

Источник: УНН
Теги: Россия, Турция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.