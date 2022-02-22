Анджей Дуда в телефонном разговоре заверил Владимира Зеленского в полной поддержке Украины со стороны Польши

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент Польши Анджей Дуда заверил Президента Украины Владимира Зеленского в полной поддержке Украины со стороны Польши от российской агрессии и поддержки суверенитета государства. Об этом глава Польши сообщил в своем Twitter, пишет УНН.

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“Только что говорил с Президентом Украины. Я заверил, что Украина имеет полную сверхпартийную поддержку Польши в борьбе с агрессией Кремля. И что нерушимость границ для нас является одной из фундаментальных норм международного права. А насчет России? Суровые санкции ЕС и НАТО!",- заявил Дуда на своей странице в Twitter.

Контекст

Владимир Путин, по итогам Совета Безопасности РФ, обратился к русскому народу. Среди прочего, он заявил, что Украина была создана большевистской Россией и пообещал "декоммунизацию".

После обращения он подписал указы о признании так называемых "Л/ДНР", а также Договора о сотрудничестве и взаимопомощи. В указе о признании независимости квазреспублик также шла речь об оказании военной помощи со стороны РФ.

Напомним

Турция осудила действия России о признании независимости Л/ДНР.