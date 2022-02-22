США назвали российских "миротворцев" в Украине "глупостью"

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Развертывание, которые Россия назвала миротворческой операцией на востоке Украины, является "глупостью", а признание Москвой независимых регионов является частью ее повода для войны, заявили Соединенные Штаты в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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Последствия действий России "будут ужасающими - по всей Украине, по всей Европе и по всему миру", сообщила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд на экстренном заседании совета из 15 членов.

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"Президент Путин разорвал Минские договоренности на куски. Мы четко дали понять, что не верим, что он на этом остановится", - сказала Линда Томас-Гринфилд, имея в виду договоренности 2014 и 2015 годов, которые имели целью прекратить конфликт между украинской армией и поддерживаемые Россией сепаратисты на востоке Украины.

Путин также в понедельник приказал развернуть российские войска на Донбассе на востоке Украины "сохранять мир".

"Мы остаемся открытыми для дипломатии для дипломатического решения, однако позволять новую кровавую баню на Донбассе мы не намерены делать", - заявил посол России в ООН Василий Небензя в совбезе.

Большинство членов совета раскритиковали Россию за ее действия в понедельник. Посол Кении в ООН Мартин Кимани осудил то, что он назвал тенденцией, когда мощные государства нарушают международное право без особого внимания, добавив: "Многосторонность лежит сегодня на смертном ложе".

Отметим, что восемь членов совета, включая США, Великобританию и Францию, поддержали просьбу Киева о заседании Совета Безопасности после объявления Путина.