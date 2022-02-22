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CNN: Блинкен пока не отменил встречи с Лавровым

CNN: Блинкен пока не отменил встречи с Лавровым

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Блинкен пока не отменил встречи с Лавровым, которая должна состояться в четверг, об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Блинкен пока не отменял встречи с Лавровым в четверг, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники в госдепе. Отмечается, однако, что чиновники обсуждают это решение весь день.

Контекст

Владимир Путин, по итогам Совета Безопасности РФ, обратился к русскому народу. Среди прочего, он заявил, что Украина была создана большевистской Россией и пообещал "декоммунизацию".

После обращения он подписал указы о признании так называемых "Л/ДНР", а также Договора о сотрудничестве и взаимопомощи. В указе о признании независимости квазреспублик также шла речь об оказании военной помощи со стороны РФ.

Источник: УНН
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