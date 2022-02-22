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Блинкен: ситуация в Украине остается непредсказуемой и может "ухудшиться без предупреждения"

Блинкен: ситуация в Украине остается непредсказуемой и может "ухудшиться без предупреждения"

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Власти США считают, что ситуация в Украине остается непредсказуемой и может "ухудшиться без предупреждения", заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает пресс-служба Госдепа, пишет УНН.

Детали

Как передает пресс-служба Госдепа, глава дипломатического ведомства предположил, что “любые военные операции РФ сильно ограничат коммерческие авиаперевозки”. По его словам, войска РФ “продолжают приближаться к украинской границы, что выглядит как планы начать вторжение в любой момент”.

Он также подтвердил информацию о том, что дипломаты США, которые находятся на Украине, из соображений безопасности проведут ночь в Польше.

Цитата

“Наши служащие регулярно возвращаться для продолжения своей дипломатической работы в Украине и предоставления экстренных консульских услуг”, — уточнил Блинкен.

Контекст

Владимир Путин, по итогам Совета Безопасности РФ, обратился к русскому народу. Среди прочего, он заявил, что Украина была создана большевистской Россией и пообещал "декоммунизацию".

После обращения он подписал указы о признании так называемых "Л/ДНР", а также Договора о сотрудничестве и взаимопомощи. В указе о признании независимости квазреспублик также шла речь об оказании военной помощи со стороны РФ.

Источник: УНН
Теги: США
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