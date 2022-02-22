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Стоимость нефти Brent подскочила почти до $98 за баррель после признания Россией независимости ДНР и ЛНВ

КИЕВ. 22 Февраля. УНН. Стоимость нефти Brent подскочила почти до $98 за баррель на фоне признания Россией независимости Л/ДНР, об этом сообщают российские омп, інфоориеУНН,

Детали

Стоимость нефти Brent подскочила почти до $98 за баррель после признания Россией независимости самопроголожених ДНР и ЛНВ.

Нефть дорожает с конца января: 26-го числа она выросла до $90 за баррель. На таких отметках нефть не торговалась с октября 2014 года. К началу февраля на фоне геополитической напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке стоимость апрельского фьючерса превысила $92, а к 11 февраля — $95.

Аналитики банка JPMorgan допустили, что цена может вырасти и до $120 за баррель, если экспорт сырой нефти из России сократится на фоне кризиса на Украине. Если это сокращение будет двукратным, нефть, по их мнению, может торговаться и по $150 за баррель.

Источник: УНН
Теги: Россия, нефть
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