Гражданское огнестрельное оружие и права внутренне перемещенных лиц: повестка дня ВР

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Верховная Рада сегодня соберется на первое на этой неделе пленарное заседание, сообщает УНН.

Детали

Пленарное заседание традиционно начнется в 10 часов. На повестке дня сегодня три десятка вопросов.

Первым на рассмотрении стоит проект постановления о внесении изменений в повестку дня седьмой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва. Поэтому нардепы, вполне вероятно, изменят и порядок рассмотрения вопросов, вероятно, добавив новые. Так, вчера, еще до объявления признания Россией “независимости” квазигосударственных образований на территории Донбасса спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что ВР готова в любой момент рассмотреть введение в стране чрезвычайного или военного положения.

Однако пока эти вопросы не включены в повестку дня. При этом на рассмотрение ВР вынесены законопроекты о легализации гражданского оружия.

Нардепы должны рассмотреть два депутатских законопроекта о праве гражданских на огнестрельное оружие, а также внесение изменений в Уголовный кодекс, касающихся регулирования границ необходимой самообороны. Ранее глава парламента Руслан Стефанчук заявлял, что среди нардепов есть поддержка законопроекта о легализации оружия.

"Все вопросы, которые были к прошлому законопроекту, из этого убраны. Я убежден, что в первом чтении он будет поддержан, потому что там четко обеспечены те критерии, чтобы гражданин имел право на самозащиту и не вызывал тем самым каких-то вопросов относительно жизни и здоровья других людей", - заявил председатель Рады, вероятно имея в виду законопроект под номером 5708-1, к разработке которого была привлечена Украинская ассоциация владельцев оружия.

Кроме того, на повестке дня сегодня среди прочего законопроекты, касающиеся разумных сроков уголовного производства, соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц, и тому подобное.

Напомним

В прошлом году в марте Рада провалила голосование за закон о легализации короткоствольного оружия.