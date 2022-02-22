Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,48 0,1418  EUR: 32,29 0,0927 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"єБабуся" и "єДідусь": в Минцифре рассматривают установку государственных приложений на смартфоны
"єБабуся" и "єДідусь": в Минцифре рассматривают установку государственных приложений на смартфоны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
17880

В России заявили, что признание "Л/ДНР" будет в пределах Донецкой и Луганской областей

В России заявили, что признание "Л/ДНР" будет в пределах Донецкой и Луганской областей

Леонид Калашников

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Россия признает "ЛНР" и "ДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Как отметил Калашников, 21 февраля на заседании Совета безопасности России глава МВД РФ Владимир Колокольцев предложил признать независимость "Л/ДНР" в административных границах, которые сложились до их "оккупации Украиной, от Мариуполя и заканчивая историческими границами".

Напомним

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "Л/ДНР" и подписал соответствующие указы. В них Путин поручил ввести войска на оккупированный Донбасс для "поддержания мира".

Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые “Л/ДНР”.

15 февраля проект в Госдуме РФ поддержали.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНР” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских соглашений.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.