В России заявили, что признание "Л/ДНР" будет в пределах Донецкой и Луганской областей

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Россия признает "ЛНР" и "ДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Как отметил Калашников, 21 февраля на заседании Совета безопасности России глава МВД РФ Владимир Колокольцев предложил признать независимость "Л/ДНР" в административных границах, которые сложились до их "оккупации Украиной, от Мариуполя и заканчивая историческими границами".

Напомним

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "Л/ДНР" и подписал соответствующие указы. В них Путин поручил ввести войска на оккупированный Донбасс для "поддержания мира".

Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые “Л/ДНР”.

15 февраля проект в Госдуме РФ поддержали.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНР” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских соглашений.