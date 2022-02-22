Блинкен обсудил с главой МИД Китая российскую агрессию против Украины: что сказали

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ночь на вторник поговорил с китайским коллегой Ван И. Стороны обсудили российскую агрессию против Украины, сообщили в Госдепартаменте США, пишет УНН.

Что говорят о переговорах США

По данным Госдепа, Блинкен переговорил с министром иностранных дел КНР Ван И "о событиях в КНДР и российскую агрессию против Украины".

"Госсекретарь подчеркнул необходимость сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины", - указали в Госдепартаменте США.

Что говорит Пекин

В китайском МИДе указали, что во время переговоров Блинкен проинформировал о текущей ситуации в Украине и американской позиции.

"Ван И заявил, что Китай обеспокоен развитием ситуации в Украине. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна: следует уважать законные интересы безопасности любой страны и придерживаться целей и принципов Устава ООН. Развитие украинского вопроса до сих пор тесно связано с задержкой в эффективной реализации новых Минских соглашений. Китай будет продолжать контактировать со всеми сторонами по существу. Ситуация в Украине ухудшается. Китай в очередной раз призывает все стороны проявлять сдержанность, признать важность реализации принципа неделимости безопасности, облегчить ситуацию и урегулировать разногласия путем диалога и переговоров", - сказано в сообщении МИД КНР.