Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,48 0,1418  EUR: 32,29 0,0927 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Заседание Верховной Рады
Эксклюзивные новости УНН
"єБабуся" и "єДідусь": в Минцифре рассматривают установку государственных приложений на смартфоны
"єБабуся" и "єДідусь": в Минцифре рассматривают установку государственных приложений на смартфоны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
17985

"Это новая Берлинская стена?" - Резников о решении России признать "Л/ДНР"

"Это новая Берлинская стена?" - Резников о решении России признать "Л/ДНР"

Алексей Резников

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Кремль своим решением в отношении так называемых “ДНР” и “ЛНР” признал собственную агрессию против Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя вчерашние решения президента РФ Владимира Путина, пишет УНН.

Цитата:

“Кремль не признал самопровозглашенные "ДНР/ЛНР" - Кремль признал собственную агрессию против Украины. Мы остаемся уверенными и спокойными. Мы готовы и способны защищать себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая Берлинская стена?" - написал министр в своем Twitter.

Контекст

Накануне президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Источник: УНН
Теги: Россия, Минобороны, Украина, Алексей Резников
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.