"Это новая Берлинская стена?" - Резников о решении России признать "Л/ДНР"

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Кремль своим решением в отношении так называемых “ДНР” и “ЛНР” признал собственную агрессию против Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя вчерашние решения президента РФ Владимира Путина, пишет УНН.

Цитата:

“Кремль не признал самопровозглашенные "ДНР/ЛНР" - Кремль признал собственную агрессию против Украины. Мы остаемся уверенными и спокойными. Мы готовы и способны защищать себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая Берлинская стена?" - написал министр в своем Twitter.

Контекст

Накануне президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".