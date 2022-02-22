Кулеба о российском признании "Л/ДНР": время для введения жестких санкций против РФ пришло

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Настало время для введения жестких санкций против Российской Федерации за ее противоправное решение о так называемом “признании” так называемых “Л/ДНР”. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении из Вашингтона, пишет УНН.

Цитата:

“Мы сейчас сосредоточены на ключевом. Мы работаем над принятием решений для сдерживания России. Я сегодня провел несколько телефонных разговоров с госсекретарем США, министрами иностранных дел Канады, Великобритании, главой дипломатии ЕС. Ключевая тема - санкции. Сейчас главный вопрос — когда и какие санкции против РФ будут применены. Наша позиция четкая - нужно применять санкции против России, время пришло”, — сказал министр.

Детали

По его словам, сейчас Украина ведет интенсивную дипломатическую работу над созывом международных переговорных форматов, заседаний и саммитов, а также использованием всех международных механизмов для сдерживания России.

Кулеба добавил, что у украинской стороны есть понимание, что Россия пытается провоцировать Украину. При этом Украина проявляет мудрость и выдержку, чтобы предотвратить развертывание вооруженного противостояния.

Контекст

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Реагируя на такое решение, ряд западных дипломатий заявил о намерении ввести санкции против Российской Федерации. Так, в частности, министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Лондон ввел новые санкции против России.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Париже также сообщил, что Европейский Союз во вторник, 22 февраля, примет решение о первых санкциях против России после признания Москвой “Л/ДНР” на востоке Украины.

США уже ввели первые санкции.