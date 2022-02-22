Франция сегодня соберет дипломатов для подготовки санкций ЕС против России

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на внеочередном заседании (COREPER) во вторник должны запустить подготовку процедуры принятия санкций против России из-за признания Кремлем так называемых “ДНР” и “ЛНР”. Об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства Франции, которая председательствует сейчас в ЕС, информирует УНН.

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“Завтра в 9:30 состоится заседание COREPER II, чтобы запустить процесс выработки точечных санкций, о которых было объявлено”, - сообщили в представительстве вечером в понедельник.

Контекст

Накануне президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира".

Реагируя на такое решение, ряд западных дипломатий объявил о намерении ввести санкции против Российской Федерации.

В частности, министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Лондон введет новые санкции против России.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель в Париже также сообщил, что Европейский Союз во вторник, 22 февраля, примет решение о первых санкциях против России после признания Москвой "Л/ДНР" на востоке Украины.