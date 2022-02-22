Глава дипломатии ЕС не считает войска России на Донбассе "полноценным вторжением"
Жозеп Боррель
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Россия ввела войска на Донбасс, который является частью Украины, однако Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель не видит в этом "полноценного вторжения". Об этом он заявил во вторник журналистам в Париже, пишет УНН.
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"Российские войска вошли в Донбасс. Мы считаем Донбасс частью Украины. Так что, безусловно, с введением российских войск на Донбасс, я бы не сказал, что это полноценное вторжение, но российские войска находятся на украинской земле", - сказал Боррель.
Контекст
21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.
Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций поддержания мира".
Реагируя на такое решение, ряд западных дипломатий объявил о намерении ввести санкции против Российской Федерации. В частности, министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Лондон ввел новые санкции против России.
Ранее Боррель в Париже также сообщил, что Европейский Союз во вторник, 22 февраля, примет решение о первых санкциях против России после признания Москвой "Л/ДНР" на востоке Украины.