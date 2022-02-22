Зеленский пообещал проработку вопроса разрыва дипотношений с Россией

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит запрос Министерства иностранных дел относительно разрыва дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией. Об этом он заявил во время брифинга с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом, передает корреспондент УНН.

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“Ко мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией. Я сейчас сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос”, - сказал Зеленский.

Детали

Он заявил, что рассмотрит не только этот вопрос, а “наши действенные шаги по эскалации со стороны Российской Федерации”.

“Мы считаем, что это был эскалационный шаг со стороны России, мы понимаем, что это юридическая агрессия, которая дает достаточно прочный фундамент по вероятной эскалации со стороны России и со стороны боевиков, которые окружают временно оккупированные украинские территории”, - добавил он.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.