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Зеленский: мы верим, что войны с Россией не будет. В противном случае будет введено военное положение

Зеленский: мы верим, что войны с Россией не будет. В противном случае будет введено военное положение

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Украина будет вводить военное положение на своей территории в случае широкой эскалации со стороны Российской Федерации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Относительно военного положения очень просто - этот вопрос для нас понятен, мы верим в то, что войны не будет мощной против Украины, и не будет широкой эскалации со стороны Российской Федерации. Если будет - будет введено военное положение”, - сказал Зеленский.

Контекст

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира".

Реагируя на такое решение, ряд западных дипломатий объявил о намерении ввести санкции против Российской Федерации. В частности, министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Лондон введет новые санкции против России.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Париже также сообщил, что Европейский Союз во вторник, 22 февраля, примет решение о первых санкциях против России после признания Москвой "Л/ДНР" на востоке Украины.

Источник: УНН
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