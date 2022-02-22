Эрдоган назвал "недопустимым" решение РФ о признании "Л/ДНР", готовит ряд мер

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Турция считает “недопустимым” решение России о признании так называемых "Л/ДНР". Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник во время поездки по странам Африки, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

Комментируя указ президент РФ Владимира Путина о признании самопровозглашенных образований с востока Украины, Эрдоган отметил, что Анкара “призывает стороны к здравому смыслу и уважению к нормам международного права”.

Глава турецкого государства подчеркнул, что Турция, как страна Черноморского региона, готовит и реализует ряд мер в связи с напряженностью между РФ и Украиной.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.