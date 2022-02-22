Санкции против России должны предусматривать полную остановку "Северного потока-2" – Зеленский

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Санкции против России из-за признания так называемых “ДНР” и “ЛНР” должны предусматривать полную остановку “Северного потока-2”. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом, передает корреспондент УНН.

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“Европа и мир не могут допустить повторения тех трагических ошибок, которые были допущены в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного внедрения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны предусматривать полную остановку "Северного потока-2", - сказал Зеленский.

Детали

Он добавил также, что сегодня Украина как никогда нуждается в усиленной поддержке со стороны партнеров по повышению обороноспособности Украины и поддержки экономической стабильности.

На уточняющий вопрос о том, в какой именно помощи нуждается Украина, он ответил, что сейчас важна быстрая санкционная помощь.

Контекст

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира".

Реагируя на такое решение, ряд западных дипломатий объявил о намерении ввести санкции против Российской Федерации. В частности, министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Лондон введет новые санкции против России.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Париже также сообщил, что Европейский Союз во вторник, 22 февраля, примет решение о первых санкциях против России после признания Москвой "Л/ДНР" на востоке Украины.