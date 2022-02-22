В ЕС договорились о точечных санкциях против России за решение о "признании Л/ДНР”

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на внеочередном заседании (COREPER) во вторник договорились о точечных санкциях в отношении лиц, причастных к решению России о “признании” так называемых “ДНР” и “ЛНР”. Об этом говорится в сообщении представительства Франции, председательствующей сейчас в Совете ЕС, пишет УНН.

Цитата:

“Заседания COREPER II только что закончилось:

— Единство относительно позиции ЕС в ответ на решение России.

— Решимость принять целенаправленные санкции против причастных в тесном сотрудничестве с нашими партнерами и союзниками”.

Детали

Постоянные представители, как сообщается, соберутся вновь по этому вопросу сегодня вечером.

Как сообщает корреспондент “Радио Свобода” Рикард Йозвяк, дипломаты утвердили перечень санкций против конкретных физических и юридических лиц.

В то же время, по данным СМИ, ЕС рассматривает вариант запрета на торговлю российскими гособлигациями.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.