В ЕС договорились о точечных санкциях против России за решение о "признании Л/ДНР”
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на внеочередном заседании (COREPER) во вторник договорились о точечных санкциях в отношении лиц, причастных к решению России о “признании” так называемых “ДНР” и “ЛНР”. Об этом говорится в сообщении представительства Франции, председательствующей сейчас в Совете ЕС, пишет УНН.
Цитата:
“Заседания COREPER II только что закончилось:
— Единство относительно позиции ЕС в ответ на решение России.
— Решимость принять целенаправленные санкции против причастных в тесном сотрудничестве с нашими партнерами и союзниками”.
Детали
Постоянные представители, как сообщается, соберутся вновь по этому вопросу сегодня вечером.
Как сообщает корреспондент “Радио Свобода” Рикард Йозвяк, дипломаты утвердили перечень санкций против конкретных физических и юридических лиц.
В то же время, по данным СМИ, ЕС рассматривает вариант запрета на торговлю российскими гособлигациями.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.
21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.
Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.