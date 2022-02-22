В МИД РФ заявили, что не планируют в ближайшее время создавать военные базы России в "Л/ДНР"

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Россия не собирается в ближайшее время создавать военные базы России на территории "Л/ДНР". Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко на пленарном заседании Государственной думы, сообщает УНН.

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“Пока ни о каких базах речь не шла. Но при необходимости сделаем, будет сделано все, что нужно. Договор это предусматривает", - заявил дипломат.

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После того, как президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР",

он заявил о введении российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира". Об этом говорится в документах о провозглашении независимости "Л/ДНР".