Путин воспользовался провалами антикоррупционных органов для критики Украины

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В своем вчерашнем обращении к народу президент РФ Владимир Путин, аргументируя независимость так называемых "Л/ДНР", неоднократно затрагивал тему коррупции в Украине, сообщает УНН.

Детали

Провал борьбы с коррупцией очевиден и для украинцев, по сей день эта проблема волнует соотечественников не меньше, чем дестабилизация на Донбассе, но и Путин не лишил себя возможности это лишний раз подчеркнуть.

"Коррупция, которая, без сомнения, является вызовом и проблемой для многих стран, в том числе и для России, на Украине приобрела какой-то уже особый характер. Она буквально пропитала, разъела украинскую государственность, всю систему, все ветви власти", - сказал он.

Причем эти провалы он связал не только с некомпетентностью руководства антикоррупционных органов, но и посольством США, которое якобы их курирует.

"Посольство США напрямую контролирует Национальное агентство по предотвращению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Высший антикоррупционный суд. Делается все это под благовидным предлогом для повышения эффективности борьбы с коррупцией. Ну, хорошо, а результаты-то где? Коррупция как цвела пышным цветом, так и цветет, пуще прежнего", - сказал Путин в своем обращении.

Добавим

О результатах борьбы с коррупцией, точнее их отсутствии, красноречиво свидетельствует недавний индекс восприятия коррупции, где Украина ухудшила свои позиции, оказавшись по соседству с такими африканскими странами, как Габон и Нигер.

При этом ежегодно Украина тратит на содержание НАБУ, ВАКС и САП более миллиарда гривен бюджетных средств. Только автопарк НАБУ обошелся украинцам в 105 млн грн, или около 4 млн долларов.

В апреле этого года истекает семилетний срок полномочий Артема Сытника на должности директора бюро, и как он сам отмечает, в НАБУ он оставаться не собирается. Сытник, напомним, возглавлял все это время антикоррупционное бюро несмотря на официальный статус коррупционера.