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Россия завершила парламентскую ратификацию "договоров" с "Л/ДНР"

Россия завершила парламентскую ратификацию "договоров" с "Л/ДНР"

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Совет Федерации России на внеочередном заседании единогласно ратифицировал "договоры" о “дружбе и сотрудничестве” с так называемыми "Л/ДНР". Как сообщает ТАСС, сенаторы встретили итоги голосования аплодисментами, пишет УНН.

Детали

Документы подписаны президентом России Владимиром Путиным и главарями боевиков "Л/ДНР".

Договоры, тексты которых идентичны, охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств. Договоры вступят в силу с их официального опубликования.

Ранее

Государственная дума России единогласно проголосовала за ратификацию так называемых "договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Л/ДНР". Заключенные договоры с "Л/ДНР" допускают размещение на территории российских военных баз.

Согласно документу официальной валютой на временно оккупированных территориях будет российский рубль. Договоры заключили сроком на 10 лет с возможностью продления.

До этого так называемые "народные советы" Л/ДНР" также "ратифицировали" эти "договоры", сообщали росСМИ.

Источник: УНН
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