ЕС сегодня представит первый пакет санкций против России: что в него входит

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сегодня вечером будет представлен первый пакет санкций против Российской Федерации, которая решила признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Об этом говорится в заявлении глав Европейского Совета Шарля Мишеля и Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном во вторник, пишет УНН.

Цитата

"Неофициальная встреча министров иностранных дел ЕС под председательством Высокого представителя состоится сегодня в 16:00. После этого сегодня во второй половине дня будет официально представлен первый пакет санкций. Затем соответствующие органы соберутся, чтобы незамедлительно доработать пакет", - говорится в заявлении.

Детали

Пакет содержит такие предложения:

• нацелить санкции на причастных к принятию незаконного решения о «признании» так называемых «Л/ДНР»,

• нацелить санкции на банки, финансирующие российские военные и другие операции на этих территориях,

• ограничить возможности доступа российского государства и правительства к капитальным и финансовым рынкам и услугам ЕС, ограничить "финансирование эскалационной и агрессивной политики»,

• нацелить санкции на торговлю с двумя временно окупированными регионами в и из ЕС.

"ЕС подготовил и готов принять дополнительные меры на более позднем этапе, если это потребуется в свете дальнейшего развития событий", - говорится в заявлении.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

В частности, канцлер Олаф Шольц сегодня заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода "Северный поток-2" для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией "независимыми" так называемые "Л/ДНР".