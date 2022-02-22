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Зеленский сегодня встретится с главами фракций и групп Рады

Зеленский сегодня встретится с главами фракций и групп Рады

Владимир Зеленский

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретится с главами фракций и групп Верховной Рады. Об этом журналисту УНН сообщил народный депутат от “Слуги народа” Алексей Устенко.

Детали

В частности, сегодня также эту информацию во время заседания Верховной Рады с трибуны озвучил сопредседатель депутатской группы партии “За будущее” Тарас Батенко.

Отмечается, что встреча Зеленского с председателями депутатских фракций и групп состоится сегодня в 19:00.

Добавим

Зеленский заявил, что рассмотрит запрос Министерства иностранных дел относительно разрыва дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией.

Также он заявил, что санкции против России из-за признания так называемых “ДНР” и “ЛНР” должны предусматривать полную остановку “Северного потока-2”.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Владимир Зеленский
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