Североатлантический альянс созывает внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Североатлантический альянс сегодня собирает внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина на фоне решения России о “признании” так называемых “ДНР” и “ЛНР”. Об этом сказано в анонсе, распространенном Альянсом во вторник, пишет УНН.

Цитата

“Во вторник, 22 февраля 2022 года, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет брифинг для СМИ в штаб-квартире НАТО после внеочередного заседания Комиссии НАТО-Украина”, — сказано в анонсе.

Детали

Брифинг должен состояться во вторник в 17:00 по брюссельскому времени (18:00 по Киеву).

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти “в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал “независимость” так называемых “ЛНР” и “ДНР” на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для “функций по поддержанию мира”.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

В частности, канцлер Олаф Шольц ранее сегодня заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода “Северный поток-2” для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией “независимыми” так называемые “Л/ДНР”.