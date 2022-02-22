На встрече Зеленского с главами фракций и групп будут представители силового блока

КИЕВ. 22 февраля. УНН. На встрече Президента Украины Владимира Зеленского с председателями фракций и групп Верховной Рады будут также представители силовых ведомств. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, закрывая заседание парламента, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Сегодня в 19:00 Президент Украины вместе с представителями силовых ведомств приглашает представителей фракций и групп на встречу”, — сказал Стефанчук.

Детали

Как стало известно УНН ранее, Зеленский сегодня встретится с главами фракций и групп Верховной Рады.

Что предшествовало

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Беспокойство усилились, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал “независимость” так называемых “ЛНР” и “ДНР” на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для “функций по поддержанию мира”.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.