В МИД Великобритании вызвали российского посла

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России Андрея Келина для вручения ему ноты протеста после признания Россией "Л/ДНР" и введения вооруженных сил на временно оккупированную территорию Украины, пишет УНН.

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"Министерство иностранных дел вызвало посла России Андрея Келина, чтобы зарегистрировать официальный протест Великобритании Российской Федерации в связи с продолжающимся подрывом Россией территориальной целостности и суверенитета Украины и вопиющим пренебрежением международными обязательствами и обязанностями, под которыми она добровольно подписалась", - сообщили в британском МИД.

Детали

Отметили, что Великобритания призвала Россию объяснить свое признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" и переброску вооруженных сил в Украину.

"Мы ясно дали понять российскому послу, что Россия заплатит за свои действия дальнейшими санкциями, если не выведет свои войска", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее Великобритания объявила, что вводит санкции против пяти российских банков и трех юридических лиц.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.