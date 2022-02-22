Глава МИД ФРГ созвала онлайн-переговоры министров G7 из-за действий РФ против Украины

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Министерство иностранных дел ФРГ заявило во вторник, 22 февраля, что глава ведомства Анналена Бербок созывает переговоры министров стран G7 после действий РФ по признанию так называемых "Л/ДНР" на востоке Украины, пишет УНН.

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"Министр иностранных дел Анналена Бербок созвала сегодня звонок министров иностранных дел G7. G7 продолжает тесно координировать работу по российскому кризису", - говорится в сообщении МИД ФРГ.

К слову

Ранее ситуацию с концентрацией российских войск у границ Украины часто называли "украинским кризисом".

Однако, на днях глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала нынешние события "российским кризисом". "Россия его создала, поэтому это дело России, его решить", - подчеркнула она. А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая по итогам Совета ЕС, сначала сказал "украинский кризис", но сразу поправился: "Лучше сказать, российский кризис".

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.