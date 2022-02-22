В Белом доме действия России рассматривают как начало вторжения в Украину

КИЕВ. 22 февраля. УНН. США считают признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" началом российского вторжения в Украину. Об этом заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Файнер в интервью телеканалу MSNBC, пишет УНН.

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"Вы видели, как было сделано два важных шага в ответ на то, что мы действительно считаем началом российского вторжения в Украину", - сказал Файнер.

Детали

По его словам, к этим шагам входит, во-первых, подписание президентом США Джо Байденом указа о санкциях в связи с признанием Россией "Л/ДНР".

Во-вторых, речь идет о решении Германии приостановить сертификацию "Северного потока-2".

"Чуть позже сегодня Соединенные Штаты сделают собственные важные заявления, в том числе о санкциях, которые мы введем в ответ на то, что вчера сделала Россия", - добавил чиновник.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.