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В Украину завтра с официальным визитом приедут президенты Польши и Литвы

В Украину завтра с официальным визитом приедут президенты Польши и Литвы

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа в среду, 23 февраля, приедут в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом информирует офис президента, пишетУНН.

Цитата

“23 февраля состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой, которые будут находиться в нашей стране с рабочим визитом”, - отметили в ОП.

Детали

Как сообщили, встречу проведут в Мариинском дворце. По плану, в 14.15 лидеры пообщаются с представителями СМИ.

Добавим

Вчера в Украину с официальным визитом прибыл президент Эстонской Республики Алар Карис.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: УНН
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