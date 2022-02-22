Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,48 0,1418  EUR: 32,29 0,0927 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"єБабуся" и "єДідусь": в Минцифре рассматривают установку государственных приложений на смартфоны
"єБабуся" и "єДідусь": в Минцифре рассматривают установку государственных приложений на смартфоны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10590

Кулеба: решение разорвать дипотношения с Россией является своевременным, продуманным и соответствует интересам Украины

Кулеба: решение разорвать дипотношения с Россией является своевременным, продуманным и соответствует интересам Украины

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Решение о разрыве дипломатических отношений с Россией является своевременным, продуманным и соответствует интересам Украины. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в Вашингтоне, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Действительно сегодня ночью я подписал представление на президента Украины с предложением разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Я считаю и всегда считал, что это нужно было делать еще в 2014 году. К сожалению тогда такое решение не было принято, но сейчас мы проанализировали все возможные последствия и сценарии развития событий в случае принятия такого решения и пришли к выводу, что такое решение является своевременным, продуманным и соответствует интересам Украины”, - сказал Кулеба.

Детали

По словам министра, расторжение дипотношений с Россией состоится таким образом – президент примет соответствующее решение и МИД сразу выйдет с официальной позицией.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня сообщил, что рассмотрит запрос Министерства иностранных дел относительно разрыва дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.