В ЕС предостерегают Россию от использования признания “Л/ДНР” как предлога для дальнейшей агрессии против Украины

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Европейский союз предостерегает Россию от использования признания так называемых “ДНР” и “ЛНР” в качестве предлога для дальнейших военных действий против Украины. Об этом сказано в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозепа Борреля, пишет УНН.

Цитата

“Мы предостерегаем Россию от использования недавно подписанных пактов с самопровозглашенными "республиками" в качестве предлога для дальнейших военных шагов против Украины. ЕС готов оперативно принять более широкие политические и экономические санкции”, - заявил Боррель.

Детали

Он подчеркнул, что как страна, подписавшая Минские соглашения, Россия несет ответственность за поиск путей мирного урегулирования конфликта в соответствии с этими принципами.

“Решением о признании неконтролируемых правительством регионов восточной Украины "независимыми государствами" Россия явно нарушает Минские соглашения, которые предусматривают полное возвращение этих территорий под контроль украинского правительства”, - заявил Верховній представитель.

По его словам, Россия также нарушает свое обязательство работать в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы в поисках мирного урегулирования этого конфликта , а ьакже резолюцию Совета Безопасности ООН 2202, которая требует полного выполнения Минских соглашений.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.