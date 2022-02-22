В ЕС и Великобритании хотят более жестких санкций против России - СМИ

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Издание Politico Europe узнало, что некоторые министры иностранных дел стран ЕС стремятся ввести более жесткие санкции против России. Между тем, некоторые британские законодатели, по данным BBC, считают, что британские санкции также не заходят достаточно далеко, пишет УНН.

Детали

Как отмечает BBC, после того, как Великобритания объявила санкции против 5 российских банков и 3 физических лиц, ряд британских законодателей выразил беспокойство тем, что ограничительные меры "не заходят достаточно далеко". Некоторые призвали внести в черный список большинство российских банков и больше физических лиц. Есть предположение, что то, что было объявлено сегодня днем, не является достаточным фактором сдерживания.

Так, после заявления премьер-министра Бориса Джонсона в Палате общин МИД страны опубликовало более подробную информацию о британском пакете санкций. В заявлении говорится о том, что Великобритания также наложит санкции на тех членов российского парламента и Совфеда, которые проголосовали за признание "Л/ДНР".

В ближайшие недели Лондон расширит территориальный охват санкций, введенных в отношении аннексированного Россией Крыма, на те районы Донецкой и Луганской областей, которые пока не находятся под контролем украинского правительства, сообщает МИД страны. Это означает, что ни один британский гражданин или компания не сможет вести бизнес с этими территориями, пока Украина не вернет их себе.

При этом, указывает Politico Europe, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намекнул, что сейчас страна воздерживается от введения более жестких санкций из-за необходимости координировать свои действия с другими союзниками.

"Разные страны имеют разные приоритеты и соображения. Нам значительно легче ввести экономические санкции, некоторым другим странам сложно ввести санкции по блокированию углеводородов. Но я очень доволен прогрессом, который достигло правительство Германии", — сказал британский премьер депутатам.

Он имел в виду сегодняшнее заявление Германии о том, что она перекроет газопровод "Северный поток — 2", по которому природный газ должен был поступать напрямую из России в северную Германию.

Премьер Джонсон, пишет BBC, при этом заявил, что это лишь первый пакет санкций, а больше будет готово, если Россия прибегнет к эскалации действий.

Также Politico Europe пишет, что "некоторые министры иностранных дел ЕС стремятся ввести более жесткие санкции против России", на фоне того, как они во второй половине дня в Париже собираются, чтобы дать окончательному списку политическое одобрение. Неясно, какие детали обсуждаются, пишет издание, но ключевой чиновник ЕС сказал: "Сейчас дела развиваются очень быстро".

Тем временем отмечается, что Швейцария пока воздерживается от введения санкций против России, но пересмотрит ситуацию, как только ЕС объявит о своем пакете санкций, о чем заявила на пресс-конференции госсекретарь страны Ливия Леу. В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, Швейцария не подписалась под санкциями, но решила, что страна не может быть использована для обхода санкций ЕС — что на практике имеет аналогичный эффект, но несет другой политический месседж, отмечает издание.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.