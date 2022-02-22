Кулеба: лучшее решение, которое сейчас может принять Европа, – забрать Украину к себе

КИЕВ. 22 февраля. УНН. На фоне агрессивных действий России лучшее, что может сделать Европа, - забрать Украину к себе. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в Вашингтоне, передает корреспондент УНН.

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“На фоне того, что происходит, совершенно очевидно, что лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа, - это в буквальном смысле забрать Украину к себе. Мы также говорим о санкциях”, - заявил Кулеба.

Детали

По словам Кулебы, сейчас основное, что могут сделать партнеры Украины, - это начать применять санкции против Российской Федерации.

Вчера первые решения уже начали появляться, сегодня их будет больше, добавил министр.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Беспокойство усилились, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти в любое время.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако после решения Путина признать независимыми "Л/ДНР" заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.