Совет Федерации дал разрешение на использование армии РФ на Донбассе

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Совет федерации РФ разрешил президенту РФ Владимиру Путину использовать российские вооруженные силы за рубежом, а точнее на оккупированном Донбассе. Как сообщают российские СМИ, решение было принято единогласно, передает УНН.

Детали

"Радфед единогласно дал президенту (Путину - ред.) согласие на использование российских вооруженных сил за рубежом", - говорится в сообщении.

Председатель Совфеда Валентина Матвинко, как пишут российские СМИ, отметила, что они исходят из того, что "это будут миротворческие силы, направленные на установление мира на Донбассе".

Ранее стало известно, что Президент России Владимир Путин направил в Совет Федерации обращение об использовании вооруженных сил за пределами территории России.

"В Совет Федерации поступило обращение президента РФ Владимира Владимировича Путина об использовании вооруженных сил РФ за пределами территории Российской Федерации. В соответствии с частью 3 статьи 51 Регламента Совета Федерации вношу дополнительно в повестку дня заседания Совета Федерации вопрос о рассмотрении данного обращения", - сообщила Матвиенко.

В проекте постановления Совфеда указано, что общая численность формирований военных сил, район их действия, задачи и сроки пребывания за пределами РФ определяются президентом РФ.

Добавим

Как стало известно, после объявления Путина о поддержке независимости Л/ДНР он заявил о введении российских войск на территорию Донбасса.

Также российский президент заявил, что Россия готова "показать" Украине "настоящую декоммунизацию".