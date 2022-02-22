Украина обратилась к Великобритании и США с просьбой об оборонительном вооружении

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Украина направила обращение в Великобританию и еще направит в США с просьбой предоставить дополнительное оборонительное вооружение. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в Вашингтоне, передает корреспондент УНН.

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“Сегодня утром я направил письмо по адресу министра иностранных дел Великобритании с просьбой о предоставлении дополнительного оборонительного вооружения Украине. С такой же просьбой я буду обращаться сегодня к своим собеседникам из Соединенных Штатов”, - сказал министр.

Детали

По словам Кулебы, поскольку Украина пока не является членом ни одного объединения коллективной безопасности и не имеет гарантий безопасности, то лучшей гарантией безопасности будет “дипломатия и армия”.

Добавим

По данным СМИ, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оставил открытыми двери для оказания дальнейшей военной поддержки Украине. Он сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский сделал дополнительные запросы о помощи во время их телефонного разговора 21 февраля.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Беспокойство усилились, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти в любое время.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако после решения Путина признать независимыми "Л/ДНР" заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.