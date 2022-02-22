Киевский депутат Трубицын, которого разоблачили на взятке, останавливает членство в партии "Слуга народа”

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Депутат Киевского городского Совета Владислав Трубицын, которому ранее НАБУ сообщило о подозрении, остановил свое членство в партии “Слуга Народа” на период следствия. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Партии Елена Шуляк, передает УНН.

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“Сегодня получила его (Владислава Трубицына — ред.) заявление, из которого стало известно, что на период проведения досудебного следствия и вынесения судебного решения по делу Трубицын прекращает членство в партии. Согласно уставу нашей партии, все члены имеют право в любое время прекратить свое членство в политсиле, даже не указывая оснований. Поэтому мы "отпустили" Трубицына", - говорится в сообщении.

Дело Трубицына

НАБУ и САП разоблачили действующего депутата Киевской городской рады от “Слуги народа”, который является председателем одной из постоянных комиссий Киевсовета на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды за содействие в организации розничной торговли в столице.

Отмечается, что правоохранители также разоблачили пятерых человек, причастных к коррупционной схеме.

Депутат в сговоре с группой лиц, среди которых были руководители столичных КП, организовали схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли (“купав”) заранее определенных компаний, а также дальнейшего беспрепятственного использования точек.

Речь шла о семи локациях в разных районах столицы (Дарницком, Днепровском, Шевченковском и др.). Свои “услуги” участники схемы оценили в 1,39 млн грн в год, которые впоследствии они планировали распределить между собой.