Более 40 государств осудили решение России о признании "ДНР" и "ЛНР"

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Более 40 государств и пять международных организаций осудили решение России о признании "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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“Сразу после решений Совбеза РФ, Государственной думы, которая голосовала соответственно за агрессивные решения. Десятки стран сразу на разных уровня — президентов, премьер-министров или министров иностранных дел отреагировали с осуждением. Не буду перечислять страны, в общем-это 46 государств и пять международных организаций. По международным организациям - это НАТО, ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЕС. Все имеют консолидированную позицию, что действия РФ являются очередным актом агрессии против Украины и очередным актом нарушения международного права”, — рассказала Джапарова.

Детали

Джапарова также сообщила, что за последние два месяца в Украину было осуществлено более 40 визитов международных представителей высокого уровня.

“Одна из тактических задач которую ставит перед нами министр иностранных дел — это постоянное присутствие международных представителей высоко уровня: президенты, премьеры и министры иностранных дел. Поэтому за последние два месяца визитов было осуществлено почти 60, более 40 в Украину”, — сказала Джапарова.

Дополнение

В ОБСЕ осудили решение России признать отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины независимыми и призвали отменили это решение.

Байден осудил решение Путина о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.



Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Беспокойство усилились, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти в любое время”.

Ситуация на Донбассе обострилась 17 февраля.

21 февраля президент России Владимир Путин признал “независимость” так называемых “ЛНР” и “ДНР” на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для “функций по поддержанию мира”.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.