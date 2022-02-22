Путин заявил, что не объявлял об отправке войск на Донбасс прямо сейчас

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не объявлял о скорой отправке российских войск на Донбасс, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата

На вопрос, как далеко могут зайти российские военные в Донбассе, Путин ответил: "Я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь".

Детали

При этом Путин добавил: "Предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется".

Кроме того, Путин считает, что добро должно иметь возможность себя защищать.

"А что касается вопроса - можно ли и нужно ли все вопросы решать с помощью силы или оставаться на стороне добра... Ну а почему вы думаете, что добро должно быть бессильным всегда?" – поинтересовался Путин.

Он заметил, что сам так не считает.

"Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать", - пояснил Путин.

Дополнение

Совет федерации РФ разрешил президенту РФ Владимиру Путину использовать российские вооруженные силы за рубежом, а точнее на оккупированном Донбассе.



Добавим

Как стало известно, после объявления Путина о поддержке независимости Л/ДНР он заявил о введении российских войск на территорию Донбасса.

Также российский президент заявил, что Россия готова "показать" Украине "настоящую декоммунизацию".