Верещук: Украина, Запад и Россия стали на шаг ближе к моменту истины

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук считает, что Россия похоронила Минские соглашения. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

РФ не впервые нарушает Минские соглашения, напомнила Верещук.

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“Русское прочтение политической части Минских соглашений означало самоубийство украинского государства. Президент Зеленский не пошел на такое.

В ответ вчера Россия признала оккупационную власть ОРДЛО. Итак "Минска" больше нет. То, что нас не убивает, делает нас сильнее”, — написала она.

Верещук убеждена, что дело не в Минских соглашениях и не в признании Россией оккупационных властей.

"Основополагающе вчера ничего не изменилось. Просто мы, Запад и Россия стали на шаг ближе к моменту истины.

Наша история и текущая геополитика делает нейтральный статус практически невозможным для нас. Если мы не хотим быть в российской империи, мы должны быть в ЕС и НАТО”, — добавила она.

Независимость Украины РФ воспринимает как экзистенциальную угрозу, пишет Верещук.

"Момент истины заключается в том, что участники геополитического треугольника Украина-Запад-Россия должны определиться, что они на самом деле хотят и что они для того реально готовы сделать. Россия определилась: они готовы на новую агрессию против нас. Украина определилась: мы будем защищать свое государство. Очередь за Западом. Как далеко Запад реально готов зайти, чтобы сдержать Россию?" - указала министр.

Верещук констатировала, что Украина живет в неспокойное время.

“Что делать? Хорошо делать свое дело. Заботиться о своих семьях. Поддерживать нашу армию и Президента. Иметь ясную голову и твердую руку.

Да, возможно, будет бурный период. Однако, важно не то, какие именно испытания нас ждут, а то, как мы их пройдем и что будет после того. Это самое главное", - резюмировала министр.